R&B & soul

125 playlist(s)

Chill R&B

Chill R&B
Neo Soul Essentials

Neo Soul Essentials
I'm a Flirt

I'm a Flirt
Soothing Soul

Soothing Soul
Essential '90s R&B

Essential '90s R&B
Feel-Good R&B Vibes

Feel-Good R&B Vibes
New R&B

New R&B
R&B Party

R&B Party
Acoustic Soul

Acoustic Soul
Cuffin' Season

Cuffin' Season
Feel-Good Hip Hop and R&B

Feel-Good Hip Hop and R&B
Sunshine Soul

Sunshine Soul
Groove On

Groove On
'90s R&B

'90s R&B
'90s R&B Party

'90s R&B Party
Calm Night Drive Korean Ballad/R&B

Calm Night Drive Korean Ballad/R&B
Neo-Soul Revival

Neo-Soul Revival
Biggest R&B Hits

Biggest R&B Hits
Afro R&B Wave

Afro R&B Wave
'80s R&B + Soul

'80s R&B + Soul
Incense & Tea

Incense & Tea
'00s Vibes Only

'00s Vibes Only
Never-Ending Slow Jams

Never-Ending Slow Jams
Essential '80s R&B

Essential '80s R&B
Running On R&B

Running On R&B
Brown Sugar: New Collabs

Brown Sugar: New Collabs
Motown in the '70s

Motown in the '70s
Motown Dance Party

Motown Dance Party
R&B Party-Starters

R&B Party-Starters
End of the Road: Classic R&B Breakup

End of the Road: Classic R&B Breakup
Classic Sunshine Soul

Classic Sunshine Soul
Pop R&B Jams

Pop R&B Jams
Cloudy Day R&B

Cloudy Day R&B
'00s R&B

'00s R&B
OPM R&B Soul

OPM R&B Soul
R&B love

R&B love

'00s R&B Chill

'00s R&B Chill
Brand New Korean R&B

Brand New Korean R&B
'60s R&B + Soul

'60s R&B + Soul

Late-Night Rendezvous

Late-Night Rendezvous
'10s R&B Chill

'10s R&B Chill
Sing-Along Soul

Sing-Along Soul
'80s Slow Jams

'80s Slow Jams
Boy, Bye

Boy, Bye
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Highline: Today's R&B Hits

Highline: Today's R&B Hits
Funk & Soul Power

Funk & Soul Power
'10s R&B

'10s R&B
50 Shades of R&B

50 Shades of R&B
Sweet Soul Revival

Sweet Soul Revival

Vibes on Deck

Vibes on Deck
Today's R&B Christmas

Today's R&B Christmas
R&B Blueprints

R&B Blueprints
Endless R&B Throwbacks

Endless R&B Throwbacks
Shea Butter Groove

Shea Butter Groove
Chill Korean Hip-Hop/R&B

Chill Korean Hip-Hop/R&B
'10s Korean R&B

'10s Korean R&B
'90s Slow Jams

'90s Slow Jams
Soul Made in Philly

Soul Made in Philly

Dip It Low: '00s R&B Party

Dip It Low: '00s R&B Party
Essential Motown Hits

Essential Motown Hits
No Diggity: Chill '90s Rap and R&B

No Diggity: Chill '90s Rap and R&B
New & Timeless Soul Hits

New & Timeless Soul Hits
Heartbreak R&B

Heartbreak R&B
R&B Japan

R&B Japan
Kings of R&B

Kings of R&B
'10s Adult R&B

'10s Adult R&B
SAY NO MORE: Rap + R&B Hits

SAY NO MORE: Rap + R&B Hits
Cloud Nine R&B

Cloud Nine R&B
Feel Good Korean Hip-Hop/R&B

Feel Good Korean Hip-Hop/R&B
UK R&B Hits 2025

UK R&B Hits 2025
Esensi R&B

Esensi R&B
R&B Hits 2022

R&B Hits 2022
Summer Breeze Soul

Summer Breeze Soul
Christian R&B

Christian R&B
Girl power

Girl power

30K views

No where Is Some Where

No where Is Some Where

189 views

REDISCOVER The ’60s: Soul

REDISCOVER The ’60s: Soul

47K views

Funk

Funk

16K views

Calming sounds for the ride home

Calming sounds for the ride home

659 views

Work Playlist Smooth R&B

Work Playlist Smooth R&B

631 views

Slow Jams 80's

Slow Jams 80's

2.7K views

Riding music

Riding music

1.3K views

underrated indo song

underrated indo song

264 views

최신국내댄스

최신국내댄스

1K views

여름 드라이브

여름 드라이브

1.9K views

Whipped tunes

Whipped tunes

412 views

Soul

Soul

13K views

crazy drive playlist

crazy drive playlist

461 views

Da' Grooves

Da' Grooves

7.1K views

2000s music

2000s music

11K views

80's and 90's

80's and 90's

11K views

R&B

R&B

1K views

Workout

Workout

14K views

Tough oldies vibe

Tough oldies vibe

447 views

Old school

Old school

971 views

Music 2 Study

Music 2 Study

385 views

코레오

코레오

127 views

Oldies

Oldies

43K views

Best of The best groovy jam's

Best of The best groovy jam's

446 views

slow jams

slow jams

18K views

R&B Vibe Out

R&B Vibe Out

134K views

Vibes don’t

Vibes don’t

491 views

R&B 90s and 2000s

R&B 90s and 2000s

19K views

Soul R&B

Soul R&B

3.2K views

Chill

Chill

167 views

smooth old school

smooth old school

13K views

슬로우러닝

슬로우러닝

153 views

Mood Music

Mood Music

461 views

Funk Outta Here

Funk Outta Here

30K views

3 step-Amapiano 2025

3 step-Amapiano 2025

12K views

Sunday Vibe

Sunday Vibe

298 views

Throwback Jams

Throwback Jams

21K views

Eli playlist

Eli playlist

1.8K views

Work

Work

4.7K views

Golden

Golden

4.5K views

old school rockers

old school rockers

45K views

reggae

reggae

635 views

Wishing On AStar

Wishing On AStar

19K views

lovely jams

lovely jams

473 views

제이팝

제이팝

212 views

Slow jam

Slow jam

12K views

Let's go

Let's go

158 views

afrobeatz

afrobeatz

288 views

Mowtown

Mowtown

14K views