African

76 playlist(s)

The Hits: 80s & Beyond Nigeria

The Hits: 80s & Beyond Nigeria
Naija 90s Hits

Naija 90s Hits
Naija 2000s Hits

Naija 2000s Hits
Naija 2010s Hits

Naija 2010s Hits
Top Afropop

Top Afropop
Throwback Naija Party

Throwback Naija Party
C'est Makossa

C'est Makossa
Amapiano Essence

Amapiano Essence
Classic Afro Reggae

Classic Afro Reggae
Afropoppin'

Afropoppin'
Afro-Piano Gbedu

Afro-Piano Gbedu
Amapiano Hits 2025

Amapiano Hits 2025
Eastern Flavour

Eastern Flavour
Throwback Mzansi

Throwback Mzansi
Afrobeats Hits 2025

Afrobeats Hits 2025
AmaPiano Trip

AmaPiano Trip
Afropop Hits 2025

Afropop Hits 2025
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Owambe

Owambe
Amapiano Hits 2024

Amapiano Hits 2024
Afro-House Sensations

Afro-House Sensations
Amapiano Hits of 2023

Amapiano Hits of 2023

Afrobeats Now

Afrobeats Now
Afrobeats Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023
Naija Central

Naija Central
Afrobeats Party

Afrobeats Party
Chill Amapiano

Chill Amapiano

4K views

rough amapiano

rough amapiano

4.5K views

High-life

High-life

2.7K views

December playlist

December playlist

904 views

my wedding playlist

my wedding playlist

709 views

Nigeria Throwback

Nigeria Throwback

747 views

New in Afrobeats 2026

New in Afrobeats 2026

6.4K views

The real

The real

593 views

Top 20 Naija Latest & Trending Jams 2025 Updated Daily

Top 20 Naija Latest & Trending Jams 2025 Updated Daily

113K views

afro jazz

afro jazz

318 views

2025 December (hits only)

2025 December (hits only)

6.2K views

Miami

Miami

6.6K views

Naija

Naija

2.4K views

Bongo blues

Bongo blues

47K views

congo music

congo music

1.4K views

Nice vibes

Nice vibes

431 views

Amapiano

Amapiano

207 views

Amapiano/afrohouse

Amapiano/afrohouse

28K views

Reggae

Reggae

37K views

Piano

Piano

539 views

Amapiano

Amapiano

161 views

Feel Good

Feel Good

379 views

High Life Music

High Life Music

695 views

December

December

15K views

my music p

my music p

79K views

Bubble Gum - a whole missing ganre

Bubble Gum - a whole missing ganre

628 views

Slow

Slow

666K views

afrobeat $2025

afrobeat $2025

1.5K views

Latest 2025

Latest 2025

29K views

Reggae songs

Reggae songs

37K views

Afrobeats

Afrobeats

13K views

afrobeat

afrobeat

1.4K views

Piano SA

Piano SA

847 views

Vibes

Vibes

400 views

Afrobeats 2000s

Afrobeats 2000s

427 views

My favorite songs

My favorite songs

1K views

Temptation

Temptation

6.3K views

Machala Special

Machala Special

293 views

shot video songs

shot video songs

5K views

90s Muzik

90s Muzik

314 views

Amapiano

Amapiano

468 views

Afrobeats

Afrobeats

533 views

Dance

Dance

4.1K views

Naija 2025 Dec Mix

Naija 2025 Dec Mix

1.7K views

bongo playlist 2025

bongo playlist 2025

4.5K views

Naija oldschool

Naija oldschool

13K views

Rétro

Rétro

6.2K views

Soft Naija

Soft Naija

1K views

old Nigeria hits

old Nigeria hits

5K views

piano piano

piano piano

8.5K views