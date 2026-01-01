African
76 playlist(s)
Chill Amapiano
4K views
rough amapiano
4.5K views
High-life
2.7K views
December playlist
904 views
my wedding playlist
709 views
Nigeria Throwback
747 views
New in Afrobeats 2026
6.4K views
The real
593 views
afro jazz
318 views
2025 December (hits only)
6.2K views
Miami
6.6K views
Naija
2.4K views
Bongo blues
47K views
congo music
1.4K views
Nice vibes
431 views
Amapiano
207 views
Amapiano/afrohouse
28K views
Reggae
37K views
Piano
539 views
Amapiano
161 views
Feel Good
379 views
High Life Music
695 views
December
15K views
my music p
79K views
Bubble Gum - a whole missing ganre
628 views
Slow
666K views
afrobeat $2025
1.5K views
Latest 2025
29K views
Reggae songs
37K views
Afrobeats
13K views
afrobeat
1.4K views
Piano SA
847 views
Vibes
400 views
Afrobeats 2000s
427 views
My favorite songs
1K views
Temptation
6.3K views
Machala Special
293 views
shot video songs
5K views
90s Muzik
314 views
Amapiano
468 views
Afrobeats
533 views
Dance
4.1K views
Naija 2025 Dec Mix
1.7K views
bongo playlist 2025
4.5K views
Naija oldschool
13K views
Rétro
6.2K views
Soft Naija
1K views
old Nigeria hits
5K views
piano piano
8.5K views