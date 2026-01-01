Metal

87 playlist(s)

Harder Than Hell

Harder Than Hell
Golden Gods of Metal

Golden Gods of Metal
Metal Hotlist

Metal Hotlist
Blasphemous In Black

Blasphemous In Black
Deathcore Apocalypse

Deathcore Apocalypse
New Metal

New Metal
Metalcore Meltdown

Metalcore Meltdown
The Metal Moshpit

The Metal Moshpit
Uppercut

Uppercut
Thrash Metal Shred

Thrash Metal Shred
True Metal Warriors

True Metal Warriors
Running to Metal

Running to Metal
Hard Rock

Hard Rock
Essential Heavy Metal

Essential Heavy Metal
'00s Metal

'00s Metal
Metal Hits

Metal Hits
Modern Metal Ballads

Modern Metal Ballads
Heavy Metal Workout

Heavy Metal Workout
Foundations of Metal

Foundations of Metal
Alternative Metal Workout

Alternative Metal Workout
Heavy Hitters

Heavy Hitters
Crypt of Death

Crypt of Death
Heavy Gauge

Heavy Gauge
Hair Metal Hedonists

Hair Metal Hedonists
Nu Metal Revolution

Nu Metal Revolution
Heavy Industry

Heavy Industry
Nu-Metal Rage

Nu-Metal Rage
New Metal

New Metal
'80s Metal

'80s Metal
Melodeath Masters

Melodeath Masters
Mellow Metal

Mellow Metal
'90s Metal

'90s Metal
Swords & Sorcery

Swords & Sorcery
POST-

POST-
Metal Hits 2025

Metal Hits 2025
'10s Metal

'10s Metal
Japan Metal

Japan Metal
Hair metal

Hair metal

8.3K views

world so cold

world so cold

2.5K views

Industrial

Industrial

508 views

morning mix

morning mix

894 views

Hard Rock Playlist

Hard Rock Playlist

3.1K views

Thrash Metal Essentials

Thrash Metal Essentials

24K views

80s Heavy Metal

80s Heavy Metal

15K views

Metall forever

Metall forever

59K views

Metal dark

Metal dark

112K views

Metal

Metal

7.4K views

All Gas, No Breaks

All Gas, No Breaks

329 views

Modern Metal Playlist

Modern Metal Playlist

489 views

Meredith 2025

Meredith 2025

1.3K views

heavy metal

heavy metal

237 views

Best of Metal

Best of Metal

2.2K views

Heavy

Heavy

87K views

Metal Mix 666 Black Metal🤘

Metal Mix 666 Black Metal🤘

894 views

Deathcore 2015-2019

Deathcore 2015-2019

1K views

Rock

Rock

48K views

일본 메탈

일본 메탈

286 views

Fav Sing-A-Depression

Fav Sing-A-Depression

358 views

Winter Metal

Winter Metal

378 views

work out music

work out music

18K views

Свалка гитарных рифов

Свалка гитарных рифов

1.6K views

December '25

December '25

173 views

777 хороших треков

777 хороших треков

379 views

Metal Madness

Metal Madness

52K views

Metal that lets me get through a night shift

Metal that lets me get through a night shift

376 views

Trash party mayhem

Trash party mayhem

825 views

Rock

Rock

1.5K views

Glam baby

Glam baby

48K views

destroy thy self and loathe the world in which ye live

destroy thy self and loathe the world in which ye live

71K views

Hard Rock That Don't Suck

Hard Rock That Don't Suck

63K views

新ドライブ

新ドライブ

1K views

Metal rock

Metal rock

4.1K views

power/symphonic/progressive metal

power/symphonic/progressive metal

1K views

Melodic metal

Melodic metal

89K views

Metal

Metal

15K views

2025 playlist

2025 playlist

570 views

Vibe check

Vibe check

235 views

Heavy

Heavy

153K views

2025 Metal Hits

2025 Metal Hits

618 views

Death

Death

45K views

Slayer

Slayer

1.8K views

Bangers of 25

Bangers of 25

747 views

Metal

Metal

782 views

Metalos Tekereszet

Metalos Tekereszet

407 views

best metalcore archive

best metalcore archive

256 views

sweating bullets

sweating bullets

457 views

good rock n rollers

good rock n rollers

165K views