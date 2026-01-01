Arabic

122 playlist(s)

Gamed

Gamed
Arabs Abroad

Arabs Abroad
Aywa Araby

Aywa Araby
Shkad Iraqi

Shkad Iraqi
Tarab

Tarab
Khaleeji Marra

Khaleeji Marra
All Time Egyptian Hits

All Time Egyptian Hits
Fresh Arabic

Fresh Arabic
All Time Khaleeji Hits

All Time Khaleeji Hits
Levant Hotlist

Levant Hotlist
All Time Iraqi Hits

All Time Iraqi Hits

All Time Arabic Hits

All Time Arabic Hits
Fresh Egyptian

Fresh Egyptian
عربي RAP

عربي RAP
Fresh Khaleeji

Fresh Khaleeji
Maghreb Hotlist

Maghreb Hotlist
Egyptian Rap

Egyptian Rap
Arabic On Repeat

Arabic On Repeat
Fresh Iraqi

Fresh Iraqi
El Zaman El Gameel

El Zaman El Gameel
Sheilat

Sheilat
Mahraganat

Mahraganat
Maghreb Rap

Maghreb Rap
Arabic EDM Anthems

Arabic EDM Anthems
Khaleeji On Repeat

Khaleeji On Repeat
Fresh Mahraganat

Fresh Mahraganat
Nostalgic Oldies

Nostalgic Oldies
Iraqi On Repeat

Iraqi On Repeat
Arabic Hits 2021

Arabic Hits 2021
All Time Lebanese Hits

All Time Lebanese Hits
Egyptian On Repeat

Egyptian On Repeat
Ketha Saudi

Ketha Saudi
Arabic Love Songs

Arabic Love Songs
Egyptian Rap Essentials

Egyptian Rap Essentials
'00s Arabic Sing-along Anthems

'00s Arabic Sing-along Anthems
'10s Iraqi

'10s Iraqi
All Time Maghreb Hits

All Time Maghreb Hits
Jalsat

Jalsat
Egyptian Hits 2021

Egyptian Hits 2021
Your Morning Coffee

Your Morning Coffee
Khaleeji Love Songs

Khaleeji Love Songs
Dabkeh Party Starters

Dabkeh Party Starters
Iraqi Love Songs

Iraqi Love Songs
'90s Arabic Sing-along Anthems

'90s Arabic Sing-along Anthems
'10s Egyptian

'10s Egyptian
Feel Good Arabic

Feel Good Arabic
'10s Khaleeji

'10s Khaleeji
Egyptian '00s

Egyptian '00s
Rai

Rai
Arabic Workout

Arabic Workout
Iraqi Feel Good

Iraqi Feel Good
'80s Arabic Sing-along Anthems

'80s Arabic Sing-along Anthems
Egyptian '90s

Egyptian '90s
Khaleeji '00s

Khaleeji '00s
Party Arabic Style

Party Arabic Style
Afro Arabic

Afro Arabic
Egyptian '80s

Egyptian '80s
Khaleeji '90s

Khaleeji '90s

Iraqi Sad Songs

Iraqi Sad Songs
Arabic Rap Royalty

Arabic Rap Royalty
Instrumental Arabic

Instrumental Arabic
Nour el Ain

Nour el Ain
Lebanese Hits 2021

Lebanese Hits 2021
Khaleeji '80s

Khaleeji '80s
Saddest Arabic Songs of All Time

Saddest Arabic Songs of All Time
El Gai Ahla

El Gai Ahla
Iraqi Party

Iraqi Party
Belly Dancing Anthems

Belly Dancing Anthems
Hala Amreeka

Hala Amreeka
Khaleeji Sad

Khaleeji Sad
Qahwa Sada

Qahwa Sada
Egyptian Party Starters

Egyptian Party Starters
جمدان

جمدان

633 views

مهرجانات

مهرجانات

17K views

مصر

مصر

493 views

خليجي جديدي

خليجي جديدي

807K views

Summer 2025

Summer 2025

38K views

روقان ١

روقان ١

16K views

عصام صاصا

عصام صاصا

159K views

طاهر

طاهر

9.4K views

romantic list

romantic list

51K views

حب

حب

5.6M views

Breakup

Breakup

23K views

Cardio

Cardio

17K views

Arabic

Arabic

7.8K views

دعاء

دعاء

49K views

شكد عراقي

شكد عراقي

1M views

Музыка для занятий по ВОСТОЧНЫМ ТАНЦАМ

Музыка для занятий по ВОСТОЧНЫМ ТАНЦАМ

20K views

جديد رحلات

جديد رحلات

1.2K views

اغانى

اغانى

2.5M views

بريميم

بريميم

1.4K views

اغاني

اغاني

34K views

Rap

Rap

14K views

كوكتيل

كوكتيل

162K views

مفضّلة

مفضّلة

82K views

اغاني نون

اغاني نون

620 views

لا

لا

26K views

Love

Love

119K views

شعبيات

شعبيات

47K views

Arabic 2024

Arabic 2024

16K views

سياره

سياره

14K views

انجلش

انجلش

198 views

Arabic

Arabic

151K views

خليجي

خليجي

573 views

موسيقية

موسيقية

79K views

Purple

Purple

2.7K views

اغاني الطيبين

اغاني الطيبين

17K views

أغاني عراقية 2022

أغاني عراقية 2022

31M views

عربي

عربي

649 views

Arabic music

Arabic music

51K views

حماقي

حماقي

159K views

Arab

Arab

1.2K views

تشكيلة

تشكيلة

4.9K views

اغاني حلوه

اغاني حلوه

129K views

اصاله

اصاله

344 views

Maghreb hits

Maghreb hits

2.5K views

Rap

Rap

6.9K views

عبد المجيد عبدالله

عبد المجيد عبدالله

41K views

جميل ورايق

جميل ورايق

578 views

Arabic Music

Arabic Music

1.7K views

Top Arabica

Top Arabica

7.5K views

أنا أستحق

أنا أستحق

3.8K views