J-Pop

70 playlist(s)

JAPANIQUE

JAPANIQUE
J-Hits!

J-Hits!
Boys Group Japan

Boys Group Japan
Idol Japan

Idol Japan
SSW

SSW
Catch Up Japan

Catch Up Japan
Replay Japan

Replay Japan
Japan Big Hits

Japan Big Hits
Sing-along J-Pop

Sing-along J-Pop
The Hits: ‘10s Japan

The Hits: ‘10s Japan
Japan Hits: '00s

Japan Hits: '00s
Japan Hits: '70s

Japan Hits: '70s
Japan Hits: '80s

Japan Hits: '80s
Japan Hits: '90s

Japan Hits: '90s
J-Drama TV Hits

J-Drama TV Hits
Japan Ballads

Japan Ballads
Queens of J-Pop

Queens of J-Pop
Karaoke Hits: Japan

Karaoke Hits: Japan
Covers Japan

Covers Japan
Showtime

Showtime
Retake Japan

Retake Japan
Reiwa Era J-Pop

Reiwa Era J-Pop
カラオケ

カラオケ

651 views

懐メロ

懐メロ

39K views

ドラマ曲お気に入り

ドラマ曲お気に入り

387 views

ジュピット選曲

ジュピット選曲

6.8K views

ヒット曲

ヒット曲

395K views

今、私の好きな歌

今、私の好きな歌

926 views

J-POPプレイリスト

J-POPプレイリスト

620 views

2025 カラオケリスト

2025 カラオケリスト

6.6K views

人気

人気

20K views

2026年3月最新ドラマ映画主題歌

2026年3月最新ドラマ映画主題歌

115K views

ウォーキング

ウォーキング

958 views

なんか好きな曲

なんか好きな曲

9.1K views

80's Japanese Music

80's Japanese Music

12K views

最近の

最近の

259 views

List

List

1.1K views

懐ソン３

懐ソン３

80K views

MAJ2026 最優秀アルバム賞 エントリー作品

MAJ2026 最優秀アルバム賞 エントリー作品

6.8K views

2025エイトジャム

2025エイトジャム

438 views

秋ドライブ

秋ドライブ

759 views

70年代ヒット歌謡

70年代ヒット歌謡

49K views

りこまる

りこまる

2.1K views

2025年ハマった曲

2025年ハマった曲

759 views

うた

うた

5.4K views

きく

きく

771 views

エシャロット

エシャロット

832 views

好きな曲

好きな曲

698 views

2025年_お気に入り

2025年_お気に入り

8K views

ヒロミ

ヒロミ

9.9K views

なつめろ

なつめろ

6.1K views

聞きたい曲

聞きたい曲

3.6K views

カラオケ

カラオケ

4.1K views

姫ビック

姫ビック

59K views

2025 春ドラマ

2025 春ドラマ

5.7K views

2026 songs

2026 songs

381 views

お気に入り　新しい歌

お気に入り　新しい歌

5.1K views

ファーストテイク

ファーストテイク

399 views

最近のプレイリスト🎧

最近のプレイリスト🎧

188 views

ミリオン

ミリオン

108K views

昭和ヒット

昭和ヒット

207K views

オススメ

オススメ

2.2K views

みゅーじっく！

みゅーじっく！

4.2K views

プレイリスト

プレイリスト

2.5K views

お気に入り

お気に入り

369 views

2020邦楽ベスト

2020邦楽ベスト

16K views

青春プレイバック！冬の『ザ・ベストテン』80年代ヒット曲集【おとラボ】

青春プレイバック！冬の『ザ・ベストテン』80年代ヒット曲集【おとラボ】

125K views

ランニング

ランニング

327 views

J アップテンポ

J アップテンポ

213 views

カラオケ

カラオケ

497 views