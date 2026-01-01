Indie & alternative
97 playlist(s)
Moody Foresty Vibes
932 views
modern/contemporary vibes
164 views
South west mix and match
161 views
no name album of great music 💟
277 views
Baladas pa’ bailar contigo
586 views
Indietronica/chill jams
968 views
This Time Next Year
619 views
whimsy and wonder
413 views
90's
110K views
Best Songs of 2025
471 views
Música Tranqui
114 views
Canciones Ok
529 views
Salon time
667 views
Deutsche Musik
1.1K views
Singing in your bathroom 🎵
12K views
Vibe
252 views
Minha Nova Playlist Indie
232 views
Favorite Songs 2026
674 views
chill drive
199 views
Relax lijst
376 views
Sweet Disposition Radio
337 views
My dance floor
307 views
Top Tunes
1.8K views
Spring 2026
708 views
REDISCOVER The 2010s: Indie
312 views
Una experiencia del Todo
504 views
Indie Argentina 🍁
18K views
Alt Countdown
996 views
FL Road Trip
239 views
Favorite Songs #103
381 views
Mad Dog's 2026 International Hullabaloo
1.6K views
Fav 2025 Songs
1.6K views
Take It From Me
180 views
Descubrimientos 💫
440 views
İş müzikleri
430 views
Awesome Brit Pop
20K views
thank god i listen to music again
567 views
Indie/Folk
679 views
summer
900 views
My high school bands
27K views
My Alternative
3.7K views
Cositas de Argentina
311 views
moody indie pop
396 views
Favorites 2025
1.1K views
Summer23
944 views
2025-Summer
678 views
Lost, won't ever be found
195 views
Sleep
1K views
indie
1.3K views
Smooth Records
391 views