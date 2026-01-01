Indie & alternative

97 playlist(s)

Alternative Current: Hits

Alternative Current: Hits
Line Up: Indie + Alternative

Line Up: Indie + Alternative
Today's Indie Hits

Today's Indie Hits
New Alternative Indie

New Alternative Indie
Fresh New Indie

Fresh New Indie
Your New Alternative

Your New Alternative
New Alt

New Alt
Indie Anthems

Indie Anthems
Eclectic Rock

Eclectic Rock
Heavy Stereo: Indie Rock

Heavy Stereo: Indie Rock
Alt on Repeat

Alt on Repeat
Ultimate Indie Anthems

Ultimate Indie Anthems
Indie Overload

Indie Overload
Coffee Shop Indie

Coffee Shop Indie
All-Time Alt

All-Time Alt
Alt-Pop Hits

Alt-Pop Hits
'00s Alternative

'00s Alternative
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Alternative All Day

Alternative All Day
Indo Indie

Indo Indie
Tangente Brazilian Indie

Tangente Brazilian Indie
Indie music from Argentina

Indie music from Argentina
Indie Pop

Indie Pop
Indietronica Essentials

Indietronica Essentials
Turkish Indie Hotlist

Turkish Indie Hotlist
Queens of Indie

Queens of Indie
ALTNTVO

ALTNTVO
Supersonic Sing-Along

Supersonic Sing-Along
Sunshine Indie

Sunshine Indie
Querfeldein: German Indie Hits

Querfeldein: German Indie Hits
sad summer

sad summer
Indie Gold

Indie Gold

Antenna

Antenna
slowcore

slowcore
Take It Easy Indie

Take It Easy Indie
Drift Away Indie

Drift Away Indie
Festival Anthems

Festival Anthems
Genre Blurring

Genre Blurring
Indie Lovers Mixtape

Indie Lovers Mixtape
Asian Wave

Asian Wave
new boleros

new boleros
Éxitos Indie

Éxitos Indie
New Latin Alt & Indie

New Latin Alt & Indie
Musas Alternativas

Musas Alternativas
Acoustic Indie & Alternative

Acoustic Indie & Alternative
Mellow Indie

Mellow Indie
A Happy Alternative

A Happy Alternative
Moody Foresty Vibes

Moody Foresty Vibes

932 views

modern/contemporary vibes

modern/contemporary vibes

164 views

South west mix and match

South west mix and match

161 views

no name album of great music 💟

no name album of great music 💟

277 views

Baladas pa’ bailar contigo

Baladas pa’ bailar contigo

586 views

Indietronica/chill jams

Indietronica/chill jams

968 views

This Time Next Year

This Time Next Year

619 views

whimsy and wonder

whimsy and wonder

413 views

90's

90's

110K views

Best Songs of 2025

Best Songs of 2025

471 views

Música Tranqui

Música Tranqui

114 views

Canciones Ok

Canciones Ok

529 views

Salon time

Salon time

667 views

Deutsche Musik

Deutsche Musik

1.1K views

Singing in your bathroom 🎵

Singing in your bathroom 🎵

12K views

Vibe

Vibe

252 views

Minha Nova Playlist Indie

Minha Nova Playlist Indie

232 views

Favorite Songs 2026

Favorite Songs 2026

674 views

chill drive

chill drive

199 views

Relax lijst

Relax lijst

376 views

Sweet Disposition Radio

Sweet Disposition Radio

337 views

My dance floor

My dance floor

307 views

Top Tunes

Top Tunes

1.8K views

Spring 2026

Spring 2026

708 views

REDISCOVER The 2010s: Indie

REDISCOVER The 2010s: Indie

312 views

Una experiencia del Todo

Una experiencia del Todo

504 views

Indie Argentina 🍁

Indie Argentina 🍁

18K views

Alt Countdown

Alt Countdown

996 views

FL Road Trip

FL Road Trip

239 views

Favorite Songs #103

Favorite Songs #103

381 views

Mad Dog's 2026 International Hullabaloo

Mad Dog's 2026 International Hullabaloo

1.6K views

Fav 2025 Songs

Fav 2025 Songs

1.6K views

Take It From Me

Take It From Me

180 views

Descubrimientos 💫

Descubrimientos 💫

440 views

İş müzikleri

İş müzikleri

430 views

Awesome Brit Pop

Awesome Brit Pop

20K views

thank god i listen to music again

thank god i listen to music again

567 views

Indie/Folk

Indie/Folk

679 views

summer

summer

900 views

My high school bands

My high school bands

27K views

My Alternative

My Alternative

3.7K views

Cositas de Argentina

Cositas de Argentina

311 views

moody indie pop

moody indie pop

396 views

Favorites 2025

Favorites 2025

1.1K views

Summer23

Summer23

944 views

2025-Summer

2025-Summer

678 views

Lost, won't ever be found

Lost, won't ever be found

195 views

Sleep

Sleep

1K views

indie

indie

1.3K views

Smooth Records

Smooth Records

391 views