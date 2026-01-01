Folk & acoustic

88 playlist(s)

Essential Folk

Essential Folk
Essential Bluegrass

Essential Bluegrass
Traditional Bluegrass

Traditional Bluegrass
Daughters of Folk

Daughters of Folk
Acoustic Covers of Love Songs

Acoustic Covers of Love Songs
Acoustic Soul

Acoustic Soul
Acoustic Pop

Acoustic Pop
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Campfire Classics

Campfire Classics
Acoustic Singer-Songwriters

Acoustic Singer-Songwriters
Singer-Songwriter Classics

Singer-Songwriter Classics
Peaceful Singer-Songwriter

Peaceful Singer-Songwriter

Harvest Moon

Harvest Moon
Traditional Celtic Folk

Traditional Celtic Folk
Presenting Bob Dylan

Presenting Bob Dylan
Contemporary Classical Guitar

Contemporary Classical Guitar
Rustic Ramble

Rustic Ramble
The New Roots

The New Roots
Soca Now

Soca Now
Hawaiian Folk

Hawaiian Folk
Farm to Table

Farm to Table
Romantic Boleros

Romantic Boleros
Ambiente Acústico

Ambiente Acústico
Folklore from Argentina

Folklore from Argentina
Argentinian Tango

Argentinian Tango
Argentina New Folk Music

Argentina New Folk Music
Gujarati Folk

Gujarati Folk
Rajasthani Folk

Rajasthani Folk
Kollywood Kuthu

Kollywood Kuthu
Bollywood Folk

Bollywood Folk
OPM Folk

OPM Folk
OPM Acoustic

OPM Acoustic
Acoustic Thai Pop

Acoustic Thai Pop
Ukrainian Folk

Ukrainian Folk
Acoustic Japan

Acoustic Japan
쉼온

쉼온
MEMLEKET Turkish Folk

MEMLEKET Turkish Folk
Acoustic Hibernation

Acoustic Hibernation
Irish songs

Irish songs

2.6K views

Acoustic

Acoustic

5.1K views

Dance

Dance

29K views

Matin tout doux

Matin tout doux

821 views

인디인기/포크음악

인디인기/포크음악

196 views

Folk and Country Blues

Folk and Country Blues

489 views

Morning Coffee Chill

Morning Coffee Chill

1K views

Sea of love

Sea of love

18K views

Hawaiian

Hawaiian

1.9K views

ярмарок

ярмарок

1K views

Acustico

Acustico

638 views

Folklore Argentino

Folklore Argentino

1.2K views

deep thinking

deep thinking

649 views

Sunset Riders

Sunset Riders

551 views

La Argentinidad

La Argentinidad

9.7K views

chill cabin

chill cabin

894 views

OPM

OPM

9.5K views

In your feelings

In your feelings

17K views

カントリー

カントリー

4.6K views

Tomar y tomar

Tomar y tomar

783 views

irish ballads

irish ballads

24K views

Soulful R&B

Soulful R&B

9.5K views

Roadtrip - Hindi

Roadtrip - Hindi

307K views

morning reflection

morning reflection

6.5K views

최근노래

최근노래

3K views

OPM Playlist

OPM Playlist

38K views

Chill

Chill

783 views

Folklore

Folklore

127 views

이불속에서 듣는 POP

이불속에서 듣는 POP

6.8K views

Spirit of Gen X

Spirit of Gen X

1.1K views

Folclorito del amor

Folclorito del amor

11K views

Folk Music 50s and 60s

Folk Music 50s and 60s

37K views

Evening Wind Down

Evening Wind Down

249 views

beat songs

beat songs

2.6M views

Best old mellow

Best old mellow

2.4K views

Pang Tita na OPM

Pang Tita na OPM

267 views

Bedroom indie

Bedroom indie

43K views

love songs

love songs

4K views

folk songs

folk songs

1.2K views

yeni neo soul

yeni neo soul

273 views

Chill

Chill

124K views

OPM

OPM

197 views

Oldies

Oldies

1.6K views

Folklore

Folklore

284 views

Church set

Church set

810 views

Cabin 2024

Cabin 2024

340 views

Oldies But Goodies

Oldies But Goodies

6.2K views

Appalachia music

Appalachia music

440 views

Boleros de Oro

Boleros de Oro

912 views

ชิวแกรมมี่

ชิวแกรมมี่

78K views